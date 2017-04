Zawaliła sie kamienica. Dwie ofiary śmiertelne

Około godz. 9.00 runął na ziemię dwukontygnacyjny budynek przy ul. Krasickiego 28. Na miejscu pracuje już ponad 23 jednostek pożarniczych z Wałbrzycha i Wrocławia oraz grupa poszukiwawczo-ratownicza. Na miejsce wysłano również 5 śmigłowców i 7 karetek pogotowia.

Z gruzów wyciągnięto już 6 osób, w tym dziecko. Są dwie ofiary śmiertelne, ale liczba ta może wzrosnąć do 11. Wciąż jednak trwają poszukiwania, ponieważ budynek był zamieszkały przez 18 osób. Według straży pożarnej aż 80% budynku uległo zniszczeniu. Przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu. Straż pożarna rozpoczęła ewakuację pobliskie budynki.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak potwierdził, że ratownicy wynieśli spod gruzów zawalonej kamienicy sześć osób, w tym dwie ofiary śmiertelne. Według wojewody akcja ratownicza w Świebodzicach, przebiega sprawnie, a poszkodowani, których udało się uratować, są w szpitalach w Świdnicy i Wrocławiu.

Dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny podał, że służby ratownicze poszukują jeszcze 11 osób. Jak podkreślił, nie można jednoznacznie stwierdzić, ile osób było w budynku w chwili katastrofy. W akcji uczestniczą ekipy poszukiwawcze m.in. z Wałbrzycha, na miejscu są wyszkolone psy, używany jest też specjalistyczny sprzęt termowizyjny i oraz geofony, dzięki którym można wychwycić nawet bardzo ciche dźwięki.

Jak przyznał komendant, w budynku było zameldowanych 18 osób, pojawiły się informacje, że u jednej z rodzin przebywali też goście, ale na szczęście są też dane, że niektóre osoby mogły być poza domem.

Na miejscu pracuje sztab kryzysowy. Są w nim także przedstawiciele nadzoru budowlanego, którzy mają za zadanie ocenić nie tylko to, czy zawalony dom nadaje się do odbudowy, ale także czy nic nie grozi sąsiednim budynkom. W czasie briefingu nie chciano też potwierdzić wcześniejszych informacji, że przyczyną zawalenia kamienicy był wybuch gazu. Komendant Konieczny poinformował, że służbom gazowym udało się zamknąć główny zawór gazu dla budynku - co podniesie bezpieczeństwo akcji ratowniczej.

Świadek zdarzenia, z którym rozmawiała PAP stwierdził, że eksplozja podrzuciła dach budynku na wysokość kilku metrów. – Huk był przerażający. Zadzwoniliśmy z kolegą po służby. Bardzo szybko przyjechały na miejsce – powiedział.

Ludzie, którzy obserwują akcję ratunkową twierdzą, że w budynku była instalacja gazowa. – To nie wybuchła butla, to wybuchła instalacja gazowa. Tylko to mogło spowodować taki zniszczenia – powiedział jeden z gapiów.