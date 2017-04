Tragedia w Świebodzicach. 6 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci!

Około godz. 9.00 runął dwukondygnacyjny budynek przy ul. Krasickiego 28. Na miejscu pracowało ponad 23 jednostek pożarniczych z Wałbrzycha i Wrocławia oraz grupa poszukiwawczo-ratownicza. Na miejsce wysłano również 5 śmigłowców i 7 karetek pogotowia.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6. Odnaleziono już ciało poszukiwanego mężczyznę, który mieszkał na parterze. Ekipa ratownicza miała trudności w jego odnalezieniu z powodu podpiwniczenia w jednej piątej budynku, a to oznaczało więcej przestrzeni do przeszukania. Po godz. 19.00 wyburzono część ścian konstrukcji, co było niezbędne w dalszych poszukiwaniach.

Według straży pożarnej aż 80 proc. domu uległo zniszczeniu. Przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu. Straż pożarna nie potwierdziła jednak jak dotąd tej tezy. Komendant Konieczny poinformował jednak, że służbom gazowym udało się zamknąć główny zawór gazu dla budynku - co podniosło bezpieczeństwo akcji ratowniczej. Akcja będzie prowadzona do końca, jednak nie przewiduje się kolejnych ofiar.

Poszkodowani, których udało się uratować są w szpitalach w Świdnicy i Wrocławiu. Na miejscu wciąż pracuje sztab kryzysowy. Są w nim także przedstawiciele nadzoru budowlanego, którzy mają za zadanie ocenić nie tylko to, czy zawalony dom nadaje się do odbudowy, ale także czy nic nie grozi sąsiednim budynkom.

Około 21.00 na miejscu stawiła się Premier RP Beata Szydło wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Po spotkaniu ze służbami medycznymi i sztabem kryzysowym Premier obiecała pomoc finansową i potrzebne wsparcie dla żyjących ofiar, jak również dla rodzin zmarłych tragicznie. - Mam nadzieję, że te osoby, które są poszkodowane i są w tej chwili pod opieką medyczną, którym udzielana jest pomoc, będą zdrowe i że wrócą do swoich rodzin - mówiła. Podziękowała także służbom pracującym od rana.

Swój głos zabrał w temacie również w liście biskup świdnicki Ignacy Dec (Przeczytaj też: Biskup świdnicki prosi o modlitwę za ofiary katastrofy w Świebodzicach). Obecny z nim na miejscu tragedii ks. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej zapewnił o wsparciu dla ofiar. - Została uruchomiona akcja pomocy przez Caritas Polska polegająca na wysłaniu smsa o treści POMAGAM, jak również z naszej strony chcemy w poniedziałek wypłacić poszkodowanym pierwsze fundusze na zagospodarowanie tych pierwszych najtrudniejszych dni - zapewniał.

Ponadto świdnicki Caritas od samego początku włączyła się w akcję ratowniczą. Wolontariusze spontanicznie włączyli się w porządkowanie miejsca. Był też posiłek dla 200 osób - strażaków i służby medyczne służące na miejscu tragedii.