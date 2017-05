Nowe fatimskie sanktuarium

- Moim pragnieniem jest, aby to sanktuarium było miejscem, gdzie ludzie mogą przybyć i poznać miłość Bożą. Niech ci, którzy są przytłoczeni, smutni, przygnębieni, mają wiele ciężarów życiowych spotkają tutaj miłość Matki Bożej - powiedział w słowach powitania ks. Heiner Wilmer SCJ, dziękując biskupowi za ustanowienie nowego sanktuarium.

Tuż przed jego wystąpieniem bowiem odczytano dekret, w którym biskup zauważył, że "zachęta Soboru Watykańskiego II odnośnie kultu Matki Bożej oprócz istniejących sanktuariów w diecezji świdnickiej, od 90 lat urzeczywistnia się także w sposób dynamiczny w Zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza prowincji polskiej i wiernych, gromadzących się przy klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju na Sokołówce".

W homilii dodał, że nadanie miejscu tytułu sanktuarium ma szczególne znaczenie - Ludzie od zawsze wyruszali w pielgrzymkę do sanktuariów, jako do miejsc, gdzie w spotkaniu z sacrum odsłania się sens ludzkiej historii i całego stworzenia. W chrześcijaństwie pielgrzymowano najpierw do miejsc uświęconych przez życie Jezusa, a następnie do tych, gdzie przechowywano relikwie pierwszych męczenników. Biskup przypomniał też najważniejsze objawienia Matki Bożej we współczesnej historii, dodając że nowe sanktuarium jest tęsknotą za obecnością Matki Bożej.

Na zakończenie Mszy św. zgromadzeni udali się w fatimską procesję, idąc z zapalonymi świecami za przebywającą w tym miejscu na peregrynacji figurą Matki Bożej.