Papież już wybrał!

Ojciec Święty dziś o 12.00 ogłosił wybranego przez siebie legata na koronację obrazu Matki Bożej Świdnickiej, która odbędzie się 13 maja. Decyzja o wyborze emerytowanego kardynała Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej mówiło się, że będzie to polskojęzyczny wysłannik, by nie tworzyć barier językowych.

Przypominamy, że trwają przygotowania do koronacji w postaci nowenny do Matki Bożej Świdnickiej, która rozpocznie się w niedzielę 12 marca, jak również peregrynacji kopii cudownego obrazu po parafiach biskupiego miasta. Dziś wieczorem trafi on do parafii pw. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej.