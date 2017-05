Ukoronowana!

- Stojąc wobec Matki Najświętszej Uzdrowienia chorych, musimy sobie zdać sprawę z faktu, że Ona chce tego, co Chrystus - przede wszystkim naszego uzdrowienia duchowego, wyzwolenia z grzechu i śmierci wewnętrznej, chce naszego zbawienia. W Litanii Loretańskiej po wezwaniu "Uzdrowienie chorych" następuje prośba: "Ucieczko grzesznych, módl się za nami". Te dwa wezwania są ze sobą ściśle złączone. To drugie niejako dopełnia pierwsze i uświadamia nam, że potrzebujemy nie tylko uzdrowienia z naszych chorób cielesnych, lecz jeszcze bardziej z choroby, którą jest nasze przywiązanie do grzechu - mówił w homilii kard. Zenon Grocholewski.

Miejsce, gdzie zawsze będzie można szukać uzdrowienia z tych chorób, legat papieski widzi w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w świdnickiej katedrze. - Niech to sanktuarium będzie miejscem, w którym z coraz większą wiarą i ufnością będziemy się modlić o zdrowie, o ulgę w cierpieniu, o siłę w znoszeniu bólu, ale niech będzie przede wszystkim ośrodkiem silnego wołania nasz wszystkich, by za przyczyną tej wspaniałej Matki i równocześnie przy naszym współdziałaniu, Bóg uleczył świat z potwornych chorób duchowych, które go dręczą, a także z chorób i słabości moralnych, które nękają nasze serca - dodał, ciesząc się z ukoronowania Matki Bożej Świdnickiej.

Bezpośrednio po homilii nastąpił obrzęd koronacji obrazu. Kard. Grocholewski poświęcił korony i nałożył je uroczyście na wizerunek Świdnickiej Pani w słońcu. Kardynałowi towarzyszył w tym momencie bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na koniec obrzędu wszyscy zebrani odśpiewali "Pod Twoją obronę" i przystąpiono do dalszej części liturgii.

Na jej zakończenie wręczył papieskie medale: srebrne bp. Ignacemu Decowi, pierwszemu biskupowi świdnickiemu i Komandorowi Mariuszowi Drapikowskiemu z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, autorowi koron i sukienki dla obrazu Matki Bożej, jak również brązowe: bp. Adamowi Bałabuchowi, pomocniczemu biskupowi diecezji świdnickiej, ks. prał. Stanisławowi Chomiakowi, Kanclerzowi Świdnickiej Kurii Biskupiej, ks. prał Janowi Bagińskiemu, emerytowanemu proboszczowi katedry i obecnemu proboszczowi, ks. prał. Piotrowi Śliwce.

W uroczystości wziął także udział kard. Henryk Gulbinowicz, 9 biskupów, ponad 100 kapłanów i 2500 wiernych, nie tylko z diecezji.