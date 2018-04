Przede wszystkim to Boże, ale i skierowane do zebranych przez brazylijskiego charyzmatyka, były setki uczestników świdnickiego wieczoru uwielbienia.

Spotkanie zorganizowane przez wspólnotę Przymierza Miłosierdzia, której w Polsce opiekunem jest zaproszony o. Pedro Mariano, odbyło się w piątek 27 kwietnia w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Mszy św., która rozpoczynała czas wspólnej modlitwy, przewodniczył ks. Rafał Kozłowski, miejscowy proboszcz. Pochodzący z Brazylii kapłan natomiast wygłosił homilię.

- Wciąż celebrujemy czas Paschy. Jest to czas świętowania zwycięstwa Chrystusa, który przez krzyż przyszedł do każdego z nas. Liturgia nas zaprasza, byśmy byli uważni na słowo Boże. Byśmy byli uważni na głos Boga, ponieważ musimy nosić w sobie prawdę Chrystusa. Ta prawda uwalnia nasze serca. Słowo Boże przynosi nowe życie i pozwala kroczyć drogami Pana. To jest ta droga, o którą Pan prosi nas w tym czasie - wyjaśniał o. Pedro Mariano.

Po zakończeniu Mszy św. poprowadził modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W jej czasie zachęcał przede wszystkim kobiety w stanach depresyjnych do oddania swojego życia Chrystusowi. Kilka z nich zdecydowało się nawet wyjść na środek kościoła.

Nie brakło również modlitwy z podniesionymi rękoma czy śpiewu, który prowadziła grupa muzyczna działająca przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w mieście biskupim. Stamtąd również przybył ks. Mariusz Sajdak, który jest duchowym opiekunem świdnickiej wspólnoty Przymierza Miłosierdzia.

Przypomnijmy, że ta grupa jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych założonym w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów - ks. Enrique Porcu i ks. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę.