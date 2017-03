Niepokalanki budują obserwatorium astronomiczne

Pomysł na obserwatorium zrodził się spontanicznie kiedy siostry chciały wziąć udział w konkursie "Dobre pomysły zmieniają świat" organizowanym przez jedną z firm na terenie Wałbrzycha.

- Kiedy zastanawiałam się co nowego mogłoby powstać w szkole, od razu pomyślałam o obserwatorium astronomicznym. No bo o czym ma myśleć zakonnica, jak nie o niebie - śmieje się s. Dorotea, dyrektor szkoły niepokalanek w Wałbrzychu. - A do tego jeżeli ta zakonnica jest fizykiem, to obserwatorium wydaje się oczywiste.

Niestety pieniądze w konkursie przyznano komu innemu. Siostry, które zostały z dobrze przygotowanym projektem, postanowiły jednak nie odpuszczać i znaleźć inne źródła dofinansowania, co im się ostatecznie udało.

Dzięki temu najprawdopodobniej już w czerwcu przez teleskop w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym przy Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu będzie można zobaczyć pierścienie Saturna, pasy na Jowiszu, księżyce planet, mgławice, a nawet odległe galaktyki.

Obserwatorium wraz z zapleczem dydaktycznym powstanie na wzgórzu powyżej szkoły, u podnóża masywu Chełmca. Jest zaprojektowane tak, by umożliwiało przeprowadzanie obserwacji, pokazów astronomicznych oraz prowadzenie wykładów, spotkań i lekcji w pomieszczeniu pod obserwatorium.

Organizowane będą tam zajęcia dydaktyczne, wystawy i konkursy. Na placu obok ma powstać m.in. makieta układu słonecznego z zachowaną skalą odległości i zegar słoneczny z miejscem do spotkań. W obserwatorium będzie główny teleskop dużej mocy i kilka mniejszych.

Dostęp do nowoczesnej placówki astronomicznej, a przez to wzbogacenie form kształcenia, zwłaszcza fizyki i astronomii, będzie możliwy dla uczniów wszystkich szkół powiatu wałbrzyskiego i powiatów ościennych.

Ma to zapewnić pomoc merytoryczną wszystkim uczniom z dowolnych szkół biorącym udział w olimpiadach i konkursach z fizyki lub astronomii.

Jak podkreśla s. Dorotea, obserwatorium będzie kształtować i rozwijać zainteresowania, uzdolnienia dzieci i młodzieży w zakresie astronomii, astronautyki, nauk ścisłych i przyrodniczych, technik informatycznych i multimedialnych.

Jak zapewniają siostry, obserwatorium będzie dostępne nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla wszystkich osób z Wałbrzycha i okolic, ciekawych otaczającego je świata.

Obserwatorium astronomiczne to tylko jeden z elementów rewolucji edukacyjnej, jaką niepokalanki przeprowadzają w wałbrzyskiej szkole. Na przyszły rok szkolny przygotowały ofertę licealną, jakiej nie ma nikt w okolicy. To pięć całkiem nowych profili kształcenia.

Klasa medyczno-przyrodnicza z rozszerzoną chemią, biologią lub fizyką, będzie tworzona pod patronatem Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. To otwiera przed uczennicami nowe możliwości, także praktyczne. Klasa ma być dobrym startem dla studiów pielęgniarskich i medycznych.

Klasa humanistyczno-dziennikarska z rozszerzonym językiem polskim, historią i WOS-em, jest z kolei odpowiedzią na wzrastająca rolę mediów w kreowaniu świadomości społecznej.

Będzie i klasa psychologiczno-pedagogiczna z rozszerzonym językiem polskim i biologią. Współczesna technika i rosnące tępo życia coraz bardziej alienują ludzi, coraz trudniej budować relacje międzyosobowe. To wszystko daje wielkie pole do działania osób wykształconych w tej dziedzinie.

Interesujący jest profil turystyczno-rekreacyjny. Po upadku kopalń napędem regionu wałbrzyskiego miała być turystyka. Jednak same zabytki i wspaniała przyroda nie wystarczą. Turystę trzeba przyciągnąć i o niego zadbać.

Wreszcie profil językowy, który przydatny jest w wielu dziedzinach z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim oraz do wyboru czeskim i rosyjskim. Rozszerzony język angielski siostry proponują we wszystkich wymienionych profilach liceum.

Niektórych rodziców przed posłaniem dzieci do katolickiej szkoły odstraszają legendarne opowieści o rygorze, jaki tam panuje.

- W ostatnich latach zaszły wielkie zmiany obyczajowe na świecie. Wiele zmian dotarło i do naszej szkoły. Na pewno jest tu inaczej, niż jeszcze kilka lat temu. Każdy może przyjść i zobaczyć, jak jest naprawdę - zachęca s. Dorotea.

Dni otwarte w szkole, podczas których będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną, zwiedzić szkołę i internat oraz porozmawiać z nauczycielami odbędą się: 25 marca, 22 kwietnia i 13 maja od 11.00 do 14.00.

Tak będzie wyglądało obserwatorium astronomiczne w Wałbrzychu.